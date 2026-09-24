Khởi tố giám đốc doanh nghiệp tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải

Khoảng 21h30 ngày 9/9/2026, tổ công tác của UBND xã Hồng Vân phối hợp với Công an xã kiểm tra khu vực công trường thi công đường Vành đai 4 thuộc đầm Xâm Thị.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe tải mang biển kiểm soát 29H-XXX.27 đang vận chuyển đất bùn, có dấu hiệu chuẩn bị đổ thải trái phép ra môi trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe khai nhận số bùn thải được vận chuyển từ một công trình nhà ở xã hội tại phường Yên Sở đến khu vực đầm Xâm Thị theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Chăm.

Đối tượng Nguyễn Văn Chăm - Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng,

Công an xã Hồng Vân sau đó phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ những người liên quan.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Chăm (SN 1981, trú tại thôn Đức Hợp, xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng, đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ công trình xây dựng đến khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chăm khai nhận đã tổ chức thực hiện 255 chuyến đổ thải trái quy định, với tổng khối lượng khoảng 4.539.645 kg chất thải, tương đương hơn 4.539 tấn.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.