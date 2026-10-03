Khởi tố giám đốc doanh nghiệp ở Cần Thơ trốn thuế trên 2 tỷ đồng

Ngày 3/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Võ Tấn Đạt (SN 1967, ngụ xã An Thạnh, TP Cần Thơ) về hành vi “Trốn thuế”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Đạt.

Theo điều tra, năm 2021, ông Đạt với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và cơ khí Thành Đạt, trong quá trình điều hành hoạt động công ty đã trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vương Bình và Công ty TNHH Khai thác sản xuất & kinh doanh sắt thép Việt Nhật để hạch toán chi phí.

Trong khi các hóa đơn này không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế, qua đó làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước. Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước là trên 2 tỷ đồng.