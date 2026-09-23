Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua hóa đơn khống trốn thuế

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh (SN 1983, trú phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Linh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nam, hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa ô tô tải và kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa ô tô tải.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, để hợp thức hóa số hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, từ ngày 3/3/2021 đến 2/7/2022, Linh đã mua trái phép 14 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1,74 tỷ đồng.

Sau đó, Linh sử dụng 11 hóa đơn khống để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Lâm Nam. Việc này làm giảm số thuế phải nộp, qua đó Linh bị xác định trốn hơn 111,8 triệu đồng tiền thuế GTGT.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Quảng Ninh) xác định hành vi của Nguyễn Văn Linh có dấu hiệu cấu thành tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự, nên ra quyết định khởi tố bị can.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.