Khởi tố giám đốc doanh nghiệp khai thác trái phép hơn 9.000 m³ đất san lấp

Ngày 23/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thành (SN 1979), trú tại khu 1 Ninh Dân, xã Hoàng Cương (Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 1, Điều 227 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/1/2026, UBND xã Hoàng Cương cấp Giấy xác nhận thu hồi khoáng sản số 1 cho hoạt động thu hồi khoáng sản phát sinh từ việc cải tạo đất của ông Trần Văn Tuân và bà Tống Thị Thắm, do Công ty TNHH HTC Phú Thọ thực hiện tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 54, thuộc khu 1 Ninh Dân, xã Hoàng Cương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can Trần Văn Thành.

Diện tích thu hồi là 577 m², với khối lượng đất 3.356 m³, tương đương 4.329,54 m³ khối nổi sau khi quy đổi theo hệ số giãn nở 1,29. Đất sau thu hồi được vận chuyển đến dự án xây dựng Khu đấu giá kỹ thuật hạ tầng Nam sân bay giai đoạn 3, thuộc phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2026, trong quá trình thi công, Trần Văn Thành đã chỉ đạo nhân công sử dụng máy móc, phương tiện khai thác đất vượt ranh giới và khối lượng được xác nhận. Tổng khối lượng đất khai thác ngoài phạm vi cho phép là 9.038,67 m³ khối nổi, trên diện tích 2.134,01 m², thuộc các thửa đất số 126, 137, 127, 156 và 172, tờ bản đồ số 54.

Hình ảnh khai thác đất vượt phạm vi được phép của Công ty TNHH HTC Phú Thọ.

Số đất này được bán cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại T. L. cùng một số hộ dân trên địa bàn. Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự, tổng giá trị 9.038,67 m³ đất san lấp (khoáng sản nhóm IV) bị khai thác trái phép là 542.320.200 đồng.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường khi thực hiện hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng; bảo đảm đúng vị trí, ranh giới và khối lượng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Mọi hành vi lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép đều có thể bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.