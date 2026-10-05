Khởi tố giám đốc cùng 3 đồng phạm sản xuất hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi giả

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm (xã Hồng Vân, TP Hà Nội). Lực lượng chức năng phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ; đồng thời tạm giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng.

Cơ quan điều tra công bố các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy, hàm lượng Natri Benzoat (chất bảo quản) từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chi phí sản xuất mỗi lọ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Các sản phẩm được quảng cáo với công dụng tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan; trong đó có sản phẩm dành cho trẻ em.

Ngày 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, áp dụng biện pháp tạm giam Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.