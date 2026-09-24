Khởi tố giám đốc Công ty Việt Dũng tội gây ô nhiễm môi trường

Chiều 24/9, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Việt Dũng (Công ty Việt Dũng) để điều tra, làm rõ về hành vi gây ô nhiễm môi trường, theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ đổ chất thải.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 9/9/2026, tổ công tác của UBND xã Hồng Vân (TP. Hà Nội) phối hợp Công an xã Hồng Vân tiến hành kiểm tra tại công trường thi công đường Vành đai 4, thuộc khu vực đầm Xâm Thị. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29H-775.xx đang vận chuyển đất bùn có dấu hiệu chuẩn bị đổ thải trái phép ra môi trường.

Qua kiểm tra, lái xe khai nhận đang vận chuyển bùn thải từ một công trình nhà ở xã hội tại phường Yên Sở đến khu vực đầm Xâm Thị, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Chăm. Ngay sau đó, Công an xã Hồng Vân đã phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Chăm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Việt Dũng.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Chăm (sinh năm 1981, trú tại thôn Đức Hợp, xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Việt Dũng, đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ công trình xây dựng về khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chăm đã thừa nhận tổ chức thực hiện thành công 255 chuyến đổ thải trái quy định với tổng khối lượng khoảng 4.539.645 kg chất thải.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.