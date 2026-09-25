Khởi tố giám đốc công ty vận tải đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 21h30 ngày 9/9/2026, tổ công tác của UBND xã Hồng Vân phối hợp Công an xã kiểm tra tại công trường thi công đường Vành đai 4, khu vực đầm Xâm Thị.

Hiện trường vụ đổ chất thải. Ảnh: CAHN

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe tải đang vận chuyển đất bùn, có dấu hiệu chuẩn bị đổ thải trái phép ra môi trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Chăm - Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng. Ảnh: CAHN

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Chăm (SN 1981, trú xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng, là người chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ công trình xây dựng về khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép.

Tổng khối lượng chất thải bị xác định lên tới hơn 4.500 tấn. Làm việc với cơ quan điều tra, Chăm đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.