Khởi tố giám đốc công ty sản xuất răng giả, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab, về hành vi “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019 đến tháng 6/2026, mặc dù công ty chưa được cấp phép hoạt động, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, Hoàng vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh răng giả.

Để tạo lòng tin, Hoàng đưa ra những thông tin không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, trình độ nhân viên, năng lực và uy tín doanh nghiệp, qua đó bán răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Một số tang vật liên quan bị phát hiện.

Đến tháng 9/2026, cơ sở này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khám xét nơi làm việc của bị can, thu giữ các tài liệu liên quan và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.