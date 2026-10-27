Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt tiền của khách

Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương Văn Quang là Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh.

Dương Văn Quang bị khởi tố. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh.

Trong quá trình nhận tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn cho một khách hàng, Quang đã lợi dụng sự tin tưởng, đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua bán nhà, đất, nhằm yêu cầu khách hàng nhiều lần giao tiền.

Sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện theo nội dung đã cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân. Công an xác định, Quang đã chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng.