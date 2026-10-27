Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Quang bị cáo buộc lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối về việc giải quyết tranh chấp và mua bán nhà, đất để nhiều lần yêu cầu giao tiền.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Quang bị cáo buộc chiếm đoạt là 5,25 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị can không thực hiện các nội dung đã cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản. Khi sử dụng dịch vụ pháp lý, người dân cần tìm hiểu kỹ tổ chức hành nghề luật sư và người trực tiếp tư vấn; kiểm tra phạm vi công việc, mức phí, điều kiện thanh toán trong hợp đồng. Các giao dịch tiền, tài sản cần có chứng từ và được lưu giữ đầy đủ. Người dân cũng cần cảnh giác với lời hứa “bao kết quả”, cam kết tác động đến cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền không rõ lý do. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan công an.