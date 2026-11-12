Khởi tố giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi xả thải trái phép

Ngày 12/11, thông tin từ Viện KSND khu vực 7 (tỉnh Đồng Tháp), đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Long Nghĩa, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi, để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi (địa chỉ tại xã Lấp Vò), lực lượng chức năng phát hiện hành vi đổ chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất sản phẩm xoài sấy khô ra môi trường không đúng quy định.

Khu vực tập kết, đổ thải được phát hiện tại Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Long Nghĩa, với vai trò Giám đốc chi nhánh, đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện việc đổ chất thải trái pháp luật. Trên cơ sở khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Long Nghĩa để điều tra về hành vi nói trên.