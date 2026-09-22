Khởi tố đường dây xuyên quốc gia tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Vụ án nằm trong quá trình đấu tranh Chuyên án XC726P do Cục Trinh sát xác lập.

Theo tài liệu điều tra, ba công dân Trung Quốc gồm Dai Henglong (Đới Hằng Long), Li Hao (Lí Hạo) và Zhou Yan (Châu Diễm) đều là cựu lao động, thương nhân tự do mắc kẹt tại Campuchia từ năm 2019 do dịch bệnh bùng phát và hết hạn thị thực.

Áp giải các đối tượng về đồn biên phòng.

Nhằm “tẩy trắng” hồ sơ để quay về Trung Quốc, các đối tượng chấp nhận chi trả số tiền từ 1.550 USD đến 5.000 USD cho các đường dây môi giới trên mạng xã hội Telegram, WeChat để tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó trở về Trung Quốc.

Chiều 5/9/2026, Diễm và Hạo đi taxi từ Sihanoukville lên Phnom Penh đón Long, sau đó di chuyển tới khách sạn Ngân Hà (đối diện Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh).

Khoảng 0 giờ ngày 6/9, Liu Zhujun (Lưu Trí Quân) đón và dẫn ba người đi theo đường mòn qua biên giới vào Tây Ninh, rồi đưa về một khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ lại.

Lưu Trí Quân bị bắt giữ tại khu vực cửa khẩu.

Rạng sáng 7/9, Quân đưa nhóm này lên xe khách Hoàng Đức ra Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Thông qua sự môi giới của Đặng Thái Sơn (tài xế hãng Green SM), tài xế taxi ghép chuyến Nguyễn Xuân Cường tiếp tục đón cả nhóm lên Lào Cai với giá 1,9 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8/9/2026, khi đến phường Lào Cai, Quân đưa Diễm, Hạo và Long vào nhà nghỉ Vân Anh. Sau đó, Quân xuất cảnh hợp pháp sang Trung Quốc để làm thủ tục xin cấp thị thực điện tử cho ba đối tượng.

4 đối tượng bị bộ đội biên phòng bắt giữ.

Khi có thị thực, Quân nhập cảnh trở lại Việt Nam, đưa Long, Diễm, Hạo lên khu vực đền Mẫu (tổ dân phố 28, phường Lào Cai) và hướng dẫn lần lượt từng người trèo qua hàng rào bảo vệ vào khu cách ly Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Mục đích là đến phòng cấp thị thực xin đổi thị thực rời nhằm hợp thức hóa dữ liệu nhập cảnh trái phép trước đó.

Tuy nhiên, toàn bộ di biến động của đường dây này đã nằm trong tầm ngắm và kế hoạch giăng lưới của lực lượng đánh án.

Sau khi Lí Hạo thực hiện trót lọt, vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày, khi Đới Hằng Long đang leo qua hàng rào thì bị Tổ công tác thuộc Đội đánh án Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt quả tang. Từ đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai lực lượng, tạm giữ các đối tượng còn lại.

Các đối tượng làm việc với lực lượng bộ đội biên phòng.

Qua tra cứu dữ liệu, Đới Hằng Long không có thông tin xuất, nhập cảnh hợp pháp. Tại cơ quan điều tra, theo tài liệu của lực lượng chức năng, các chứng cứ liên quan việc chuyển tiền qua Alipay, WeChat và ví điện tử đã được thu thập; Lưu Trí Quân chưa thành khẩn khai báo.

Vụ án đang được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.