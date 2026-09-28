Khởi tố Dũng 'trọc', 'Thật Mạnh'

17 người bị khởi tố trong vụ đăng phim ngắn cổ xúy bạo lực lên YouTube

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện Phạm Tiến Mạnh, sinh năm 1990, quê Hưng Yên, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Dũng, tức “Dũng trọc Hà Đông”, sinh năm 1968, quê Hà Nội, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội; và Phạm Huy Tuyền, sinh năm 1987, quê Hải Phòng, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng, thường xuyên đăng tải video, phim ngắn trên YouTube, Facebook có nội dung cổ xúy, kích động hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Theo tài liệu điều tra, các video này có nội dung thể hiện việc cố ý gây thương tích, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán kiểu “xã hội đen”, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hải Phòng xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trong vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra trên không gian mạng, nhà chức trách xác định Phạm Tiến Mạnh cùng Nguyễn Ngọc Túy, sinh năm 1992, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội, bàn bạc lập kênh “Đời TV” trên YouTube để sản xuất, đăng tải phim ngắn dạng drama.

Nội dung các phim có hình ảnh bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ nhằm thu hút người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được YouTube trả tiền.

Để sản xuất phim, Mạnh và Túy thuê Bàn Văn Huấn, sinh năm 1994, trú xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang; Vũ Duy Mẫn, sinh năm 1991, trú xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình; Lê Đình Quyền, sinh năm 1990, trú xã Đại Thanh, TP Hà Nội; Vũ Bá Đằng, sinh năm 1994, trú xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, tham gia đạo diễn, quay phim, chuẩn bị đạo cụ.

Mạnh còn bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Giang tức “Giang rồng”, Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy tham gia đóng phim để câu view, câu like, tăng tương tác cho kênh và tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.

Nhóm này đã sản xuất nhiều phim ngắn rồi đăng tải trên YouTube, trong đó có ba phim “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây, “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây và “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây.

Nội dung, hình ảnh trong các phim mang màu sắc “xã hội đen”, như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ súy bạo lực, tệ nạn xã hội. Các video thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác.

Cơ quan điều tra đánh giá việc đăng tải, lan truyền rộng rãi ba phim này trên YouTube gây nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật; làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn, thúc đẩy hiện tượng bắt chước, làm theo, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; khởi tố 17 bị can gồm Phạm Tiến Mạnh, Nguyễn Ngọc Túy, Bàn Văn Huấn, Lê Đình Quyền, Vũ Duy Mẫn, Vũ Bá Đằng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Giang, Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy.

Các bị can bị điều tra về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.