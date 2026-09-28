Khởi tố Dũng 'trọc' Hà Đông và nhóm đồng phạm dàn dựng video bạo lực

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nắm tình hình và rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng thường xuyên đăng tải các video, phim ngắn trên YouTube, Facebook có nội dung cổ xúy, kích động người xem thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh. Ảnh : Bộ Công an cung cấp.

Trong số này có Phạm Tiến Mạnh, tức “Thật Mạnh” (sinh năm 1990, quê Hưng Yên, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng, tức “Dũng trọc Hà Đông” (sinh năm 1968, quê Hà Nội, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) và Phạm Huy Tuyền (sinh năm 1987, quê TP Hải Phòng, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng).

Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hải Phòng xác minh, đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng.

Đối với vụ án do Phạm Tiến Mạnh cầm đầu, Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) bàn bạc, thống nhất tạo kênh “Đời TV” trên YouTube để sản xuất và đăng tải các phim ngắn dạng drama có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống và hình tượng giang hồ.

Theo cơ quan chức năng, mục đích của nhóm là thu hút người đăng ký, theo dõi, lượt xem, lượt thích để tăng tương tác và được YouTube trả tiền.

Để sản xuất phim, Mạnh và Túy thuê Bàn Văn Huấn (sinh năm 1994, trú tại xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (sinh năm 1991, trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình), Lê Đình Quyền (sinh năm 1990, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) và Vũ Bá Đằng (sinh năm 1994, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ.

Mạnh cũng bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng, tức “Dũng trọc Hà Đông”; Nguyễn Văn Giang, tức “Giang rồng”; Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy tham gia đóng phim.

Bộ Công an cho biết những người này gồm người họ hàng, thân quen và những người thường xuyên đăng ký, theo dõi tài khoản “Đời TV” của Mạnh. Việc mời tham gia nhằm câu view, câu like, tăng tương tác cho kênh và tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhóm của Mạnh đã sản xuất nhiều phim ngắn, trong đó có “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây, “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây và “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây. Nội dung, hình ảnh trong các phim mang màu sắc “xã hội đen”, thể hiện cảnh sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ súy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Sau khi được đăng tải trên YouTube, các video thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Cục Cảnh sát hình sự đánh giá việc đăng tải, lan truyền những nội dung này có thể gây nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên; làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng bắt chước, làm theo.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời khởi tố 17 bị can về tội danh quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

17 bị can gồm Phạm Tiến Mạnh (sinh năm 1990), Nguyễn Ngọc Túy (sinh năm 1992), Bàn Văn Huấn (sinh năm 1994), Lê Đình Quyền (sinh năm 1990), Vũ Duy Mẫn (sinh năm 1991), Vũ Bá Đằng (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1968), Nguyễn Văn Giang, Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng qua rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm do Phạm Huy Tuyền (sinh năm 1987, quê TP Hải Phòng, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Tuyền cùng Phạm Huy Tiến (sinh năm 1989), Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1997), Phạm Văn Đồng (sinh năm 1997), Hoàng Công Tiệp (sinh năm 1998), Phạm Duy Hải (sinh năm 1999), Lương Văn Tuỳnh (sinh năm 1991) và Phạm Huy Tú (sinh năm 1997) cùng trú tại TP Hải Phòng, bàn bạc, phân vai, dàn dựng kịch bản và quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá.

02 đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Huy Tuyền và Vũ Văn Hiếu. Ảnh : Bộ Công an cung cấp.

Các đối tượng lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị “cờ bạc bịp”, kèm thông tin liên lạc để bán các dụng cụ, thiết bị gian lận khi đánh bạc như kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chip.

Video sau đó được đăng tải lên các fanpage, tài khoản Facebook cá nhân, thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác và có sức lan truyền lớn. Đến nay, nhóm này đã đăng tải gần 800 video, trong đó một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh : Bộ Công an cung cấp.

Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can; đồng thời điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân, nghệ sĩ, diễn viên không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác, kiếm tiền. Các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định.