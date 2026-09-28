Khởi tố 'Dũng trọc Hà Đông' và các đối tượng sản xuất phim cổ xuý bạo lực trên kênh Youtube 'Đời TV'

Sản xuất phim ngắn đậm màu sắc “xã hội đen”

Theo Bộ Công an, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nổi lên các đối tượng Phạm Tiến Mạnh tức “Thật Mạnh” (sinh năm 1990, quê Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng (“Dũng trọc Hà Đông”, sinh năm 1968; trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội; có 2 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”); Phạm Huy Tuyền (sinh năm 1987; quê Hải Phòng) thường xuyên đăng tải các đoạn video, phim ngắn trên mạng xã hội Youtube, Facebook có nội dung cổ xúy, kích động người xem thực hiện hành vi vi phạm luật: Cố ý gây thương tích, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc, đánh bạc; sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán kiểu xã hội đen, thể hiện lối phi pháp, coi thường pháp luật…

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng, Phạm Trung Kiên, Phạm Tiến Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn tập trung lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Cụ thể:

Ở vụ “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra trên không gian mạng do Phạm Tiến Mạnh cầm đầu, cùng đồng bọn thực hiện:

Phạm Tiến Mạnh tức “Thật Mạnh” và Nguyễn Ngọc Tuý (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng mạng xã hội Youtube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn (loại phim drama) có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được Youtube trả tiền.

Để sản xuất phim, Mạnh, Tuý tìm, thuê Bàn Văn Huấn (sinh năm 1994, quê Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (sinh năm 1991, quê Ninh Bình), Lê Đình Quyền (sinh năm 1990, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội), Vũ Bá Đằng (sinh năm 1994, quê Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim.

Ngoài ra, Mạnh tìm và bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng ( “Dũng trọc Hà Đông” là đối tượng giang hồ cộm cán nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), Nguyễn Văn Giang (“Giang rồng”), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy (là những người họ hàng, thân quen, người thường xuyên đăng ký, theo dõi tài khoản "Đời TV" của Mạnh) tham gia đóng phim để cùng câu view, câu like, tăng tương tác của kênh và tài khoản cá nhân của các đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng Youtube, trong đó có 3 bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây.

Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc “xã hội đen” như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ suý bạo lực, tệ nạn xã hội… rồi đăng tải trên nền tảng Youtube có hàng triệu lượt xem, tương tác.

Việc đăng tải, lan truyền rộng rãi 3 bộ phim này trên mạng xã hội Youtube với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật. Từ đó làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng “bắt chước, làm theo” như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22-9-2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; Quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can gồm: Phạm Tiến Mạnh; Nguyễn Ngọc Túy; Bàn Văn Huấn; Lê Đình Quyền; Vũ Duy Mẫn; Vũ Bá Đằng; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Văn Giang; Phạm Trung Kiên; Phạm Văn Quyết; Tạ Hữu Huấn; Phạm Quang Đức; Phạm Quang Chung; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Cường; Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạm Huy Tuyền tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Sản xuất video nhằm bán dụng cụ, thiết bị đánh bạc gian lận

Ở vụ “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra trên không gian mạng do Phạm Huy Tuyền cầm đầu, cùng đồng bọn thực hiện:

Phạm Huy Tuyền (sinh năm 1987) đã cùng các đối tượng Phạm Huy Tiến (sinh năm 1989), Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1997), Phạm Văn Đồng (sinh năm 1997), Hoàng Công Tiệp (sinh năm 1998), Phạm Duy Hải (sinh năm 1999), Lương Văn Tuỳnh (sinh năm 1991), Phạm Huy Tú (sinh năm 1997) - đều quê Hải Phòng, bàn bạc, thống nhất với nhau để phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá, lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị “cờ bạc bịp” gắn thông tin liên lạc sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook với mục đích bán các dụng cụ, thiết bị gian lận cho việc đánh bạc bịp kiếm lời như: kính áp tròng, bộ bài gian lận; ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp…

Đây là các thiết bị được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội. video sau khi quay, được các đối tượng đăng tải lên Fanpage mạng xã hội Facebook cá nhân, thu hút hàng nghìn lượt người xem, tương tác, like… có sức lan truyền lớn trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm giảm uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Đến nay, các đối tượng đã đăng tải gần 800 video với hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác, trong đó có một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng: Phạm Huy Tuyền; Phạm Huy Tiến; Vũ Văn Hiếu; Phạm Văn Đồng; Hoàng Công Tiệp; Phạm Duy Hải; Lương Văn Tuỳnh; Phạm Huy Tú về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiến hành các biện pháp điều tra thu thập, củng cố, tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can; đồng thời điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.