Khởi tố Dũng 'trọc' Hà Đông cùng 16 bị can liên quan kênh 'Đời TV'

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh. (Ảnh: Bộ Công an)

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch của Cục Cảnh sát hình sự về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng chức năng phối hợp xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nắm tình hình và rà soát hoạt động trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng thường xuyên đăng tải các video, phim ngắn trên nền tảng YouTube, Facebook có nội dung thể hiện hành vi bạo lực, sử dụng ma túy, đánh bạc, sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn và cổ súy lối sống giang hồ.

Trong số này có Phạm Tiến Mạnh, còn gọi là “Thật Mạnh”; Nguyễn Văn Dũng, còn gọi là “Dũng trọc Hà Đông”; Phạm Huy Tuyền cùng một số đối tượng liên quan.

Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hải Phòng phối hợp xác minh, đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tạo kênh “Đời TV” để sản xuất, đăng tải phim mang nội dung bạo lực

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Tiến Mạnh (SN 1990, quê quán Hưng Yên, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Ngọc Túy (SN 1992, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất lập kênh “Đời TV” trên nền tảng YouTube để sản xuất, đăng tải các phim ngắn theo dạng drama.

Nội dung các phim chủ yếu xoay quanh những tình huống mang màu sắc xã hội đen, sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn, qua đó xây dựng hình tượng giang hồ, bạo lực nhằm thu hút người xem, tăng lượt đăng ký, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, mục đích của các đối tượng là thu hút lượng lớn người theo dõi, tăng lượt xem, lượt thích, lượt tương tác để được nền tảng YouTube trả tiền, đồng thời gia tăng mức độ nổi tiếng của các tài khoản cá nhân.

Để thực hiện việc sản xuất phim, Mạnh và Túy tìm, thuê Bàn Văn Huấn (SN 1994, trú tại xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình), Lê Đình Quyền (SN 1990, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) và Vũ Bá Đằng (SN 1994, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay phim, chuẩn bị đạo cụ và thực hiện các phân cảnh.

Bên cạnh đó, Mạnh còn bàn bạc, lôi kéo Nguyễn Văn Dũng (tức “Dũng trọc Hà Đông”), Nguyễn Văn Giang (tức “Giang rồng”) cùng Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy tham gia đóng phim.

Đây là những người có quan hệ họ hàng, quen biết hoặc thường xuyên đăng ký, theo dõi kênh “Đời TV”. Việc tham gia các video được xác định nhằm tăng lượt xem, lượt tương tác cho kênh và tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Hàng triệu lượt xem các video mang nội dung “xã hội đen”

Quá trình hoạt động, Phạm Tiến Mạnh cùng các đối tượng đã sản xuất và đăng tải nhiều phim ngắn lên YouTube.

Trong đó, 3 bộ phim được cơ quan chức năng xác định gồm: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây và “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây.

Nội dung, hình ảnh trong các phim thể hiện cảnh sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán lẫn nhau, đồng thời chứa các tình tiết liên quan đến tệ nạn xã hội và cổ súy hành vi bạo lực.

Các video sau khi được đăng tải trên YouTube đã thu hút hàng triệu lượt xem, đăng ký, bình luận và chia sẻ.

Theo cơ quan chức năng, việc các nội dung này được lan truyền rộng rãi có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức của người xem, nhất là thanh thiếu niên; có thể tạo ra cách nhìn lệch lạc về hành vi bạo lực, hình thành tâm lý coi bạo lực, lối sống giang hồ là phương thức giải quyết mâu thuẫn, từ đó ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 17 người, gồm: Phạm Tiến Mạnh, Nguyễn Ngọc Túy, Bàn Văn Huấn, Lê Đình Quyền, Vũ Duy Mẫn, Vũ Bá Đằng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Giang, Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.