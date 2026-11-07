Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Đ.N.T.N. Ảnh: CACC

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2008 đến nay, bà Đ.N.T.N. (63 tuổi) ở phường Long Khánh đã lợi dụng khiếu kiện, có các hành vi vi phạm pháp luật, như: tập trung đông người trước cổng trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước tại thành phố Hà Nội, nơi công cộng để hò hét và căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung tố cáo sai sự thật. Quay phim, chụp ảnh các hoạt động tập trung đông người, đăng tải, chia sẻ và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xúc phạm danh dự, uy tín của một số cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông qua kết quả điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảnh cáo, răn đe đối với các đầu đơn có hoạt động khiếu kiện phức tạp về ANTT của Đồng Nai và các tỉnh, thành khác tại Hà Nội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người gây ảnh hưởng đến ANTT.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần nhận thức đầy đủ quyền khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm và phải thực hiện đúng quy định. Không được lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kích động, lôi kéo người khác gây mất ANTT.

Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo thông qua đúng cơ quan có thẩm quyền; thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không nghe theo sự kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.