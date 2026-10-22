Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 17/7/2024 đến ngày 09/10/2026, nhóm đối tượng này đã lập 14.844 hợp đồng vay, tổng số tiền đã giải ngân trên gần 100 tỷ đồng, tổng số tiền lãi đã thu từ các hợp đồng đã tất toán trên trên 23 tỷ đồng.