Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Thị Châu. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Tòa án nhân dân khu vực 2 liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”. Theo nội dung kiến nghị, tài khoản này có đăng tải một số bài viết chứa thông tin bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và thông tin liên quan đến tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Kết quả xác minh cho thấy Nguyễn Thị Châu là bị đơn trong 2 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án nhân dân khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình xét xử, bà Châu có hành vi gây mất an ninh trật tự tại phiên tòa và được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc.

Mặc dù không đồng ý với kết quả giải quyết vụ án nhưng bà Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định của pháp luật mà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải công khai một số bài viết sai sự thật liên quan đến vụ việc và những người liên quan.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Châu thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook nêu trên để đăng tải các nội dung liên quan. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ giám định nội dung các bài viết.

Kết luận giám định xác định nội dung trong các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bị can Châu, thu giữ tài liệu, đồ vật và dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.