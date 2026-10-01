Khởi tố đối tượng xâm hại 2 nữ sinh tại trường học

Ngày 30/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Trung (SN 2001, trú tại tỉnh Hưng Yên) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng trong vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giam, điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trung bị xác định đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý, kiểm soát tại trường học để tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với 2 nữ sinh.

Từ vụ việc, cơ quan công an cảnh báo các đối tượng có thể lợi dụng những khu vực ít người qua lại, khuất tầm quan sát hoặc thời điểm việc kiểm soát người ra vào trường học chưa chặt chẽ để tiếp cận trẻ em.

Cơ quan chức năng đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường kiểm soát người ra vào trường, rà soát các khu vực nhà vệ sinh, hành lang, lối đi và những vị trí khuất tầm quan sát; đồng thời bảo đảm hệ thống camera giám sát hoạt động ổn định tại các khu vực cần thiết.

Nhà trường cũng cần trang bị cho học sinh kỹ năng nhận biết nguy cơ bị xâm hại, biết cách từ chối, tránh xa, kêu cứu và tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy khi cảm thấy không an toàn.

Đối với phụ huynh, cơ quan công an khuyến cáo cần thường xuyên trò chuyện, hướng dẫn trẻ về giới hạn tiếp xúc an toàn, kỹ năng bảo vệ cơ thể và không giữ bí mật khi có người yêu cầu hoặc đe dọa liên quan đến những hành vi không phù hợp.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị xâm hại, gia đình và nhà trường cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền; đồng thời không phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ lên mạng xã hội để tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.