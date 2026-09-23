Khởi tố đối tượng xâm hại 2 bé gái tại điểm trông giữ trẻ tự phát

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai xác định Bùi Hoàng Tấn Tài có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T.A (SN 2018) và T.L (SN 2020).

Trước đó, gia đình hai cháu đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc các cháu nghi bị Tài xâm hại tại một điểm trông giữ trẻ tự phát ở phường Long Bình. Tài được xác định là con trai của người trông giữ trẻ.

Theo trình bày của gia đình, từ tháng 10/2024, hai cháu được gửi tại cơ sở trông giữ trẻ này. Đến khoảng đầu tháng 4/2025, phụ huynh bắt đầu nhận thấy các cháu có một số lời nói, hành vi liên quan đến cơ thể không phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, gia đình chưa xác định được nguyên nhân.

Cha mẹ hai cháu bé được luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh tư vấn.

Đến ngày 23/8/2026, hai cháu kể lại với người thân việc nhiều lần bị một người được gọi là “chú” có hành vi đụng chạm vào vùng nhạy cảm và đưa vào phòng riêng. Nghi ngờ người này là Tài, gia đình hai cháu đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan. Qua đó, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ bước đầu xác định Bùi Hoàng Tấn Tài đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với hai cháu bé.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Hoàng Tấn Tài để tiếp tục điều tra, xử lý.