Khởi tố đối tượng vi phạm nồng độ cồn chống người thi hành công vụ

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 29/9, trên QL1 đoạn thuộc phường Trảng Bom, TP Đồng Nai, tổ công tác CSGT Công an TP Đồng Nai đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông thì phát hiện Quang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thanh Quang.

Qua kiểm tra, CSGT xác định Quang có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,872 mg/lít khí thở, vượt mức quy định. Quang không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký xe và Giấy phép lái xe. Do đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, Ngô Thanh Quang không chấp hành yêu cầu rời khỏi khu vực làm việc, tiếp tục lớn tiếng, chửi bới và đi vào khu vực tổ công tác đang làm nhiệm vụ rồi xô đẩy, tấn công một cán bộ Công an. Tổ công tác đã khống chế Quang, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để xử lý.