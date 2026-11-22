Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 18/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hay (SN 1983, trú tại thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người”, quy định tại Khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 15/11/2026, Hay điều khiển ô tô tải, chở theo vợ và con trai lưu thông trên đường ĐT452A, hướng từ thôn Đan Hà đến thôn Nhân Phú, xã Diên Hà.

Khi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50m, xe ô tô tải do anh N.V.P. (trú tại xã Diên Hà) điều khiển đi cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với ốp gương chiếu hậu bên trái xe của Hay.

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn xe anh P. lại. Hai bên xảy ra tranh cãi, Hay đã dùng tay đấm vào vùng mặt anh P. Khi Hay lên xe chuẩn bị rời đi, anh P. nhảy lên bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu dừng lại để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Đáng chú ý, mặc dù biết rõ anh P. đang bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe và nhận thức được nguy cơ người này có thể ngã xuống đường, bị thương hoặc tử vong, Hay vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện.

Theo cơ quan điều tra, Hay lái xe với tốc độ khoảng 30km/h, đồng thời liên tục đánh lái nhằm khiến anh P. không thể tiếp tục bám vào xe.

Khi đến khu vực Km H1/11 đường ĐT452, thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, anh P. bị ngã xuống đường, lao qua thành hộ lan. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Bùi Xuân Hay về tội “Giết người” theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh về cách ứng xử khi xảy ra va chạm giao thông. Những mâu thuẫn nhỏ nếu không được kiềm chế, giải quyết đúng cách có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi xâm phạm tính mạng người khác.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm; tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm đối với người khác. Khi phát sinh tranh chấp, các bên nên liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ giải quyết.