Khởi tố đối tượng về tội giết người do mâu thuẫn cá nhân

Ngày 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Cường (SN 1979), trú tại thôn 4, xã Vạn Xuân (Phú Thọ), về tội “Giết người”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận tố giác của bà N.T.H (SN 1975), trú tại thôn Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên (Phú Thọ), về vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người xảy ra tại thôn 4, xã Vạn Xuân.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Đỗ Văn Cường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 11/10, do mâu thuẫn cá nhân, Đỗ Văn Cường đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Thái Học (SN 1988), trú tại thôn Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên. Hậu quả, anh Học bị ba vết thương sâu ở vùng bụng, đùi phải và hố chậu trái, mất nhiều máu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nhờ được cứu chữa kịp thời, nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau khi gây án, Cường mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời tổ chức truy tìm, truy vết đối tượng nhằm nhanh chóng phát hiện, bắt giữ, không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn hoặc gây ra những vụ việc nguy hiểm khác.

Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung rà soát, phân tích thông tin, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước xác định hướng di chuyển và vị trí lẩn trốn của đối tượng.

Sau gần 48 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác định được nơi Đỗ Văn Cường đang lẩn trốn, nhanh chóng tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.