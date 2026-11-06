Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép cá thể hươu xạ quý hiếm

Trước đó, ngày 1/11/2026, thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Hòa An và Hạt Kiểm lâm khu vực Hòa An tổ chức tuần tra, kiểm soát tại địa phận xóm Bình Long, xã Hòa An. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Đào Văn Chài điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 11K1-068.51, vận chuyển một lồng sắt bên trong có một cá thể động vật không có giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đối tượng Đào Văn Chài tại cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Chài khai nhận đã mua cá thể động vật trên từ một người đàn ông không rõ tên tuổi, nhằm mục đích bán kiếm lời.

Theo kết quả giám định của cơ quan chuyên môn, cá thể động vật bị thu giữ là hươu xạ (tên khoa học Moschus berezovskii), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.