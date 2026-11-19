Chiều 19/11, Công an xã A Lưới 3 (TP Huế) cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Huế về triển khai đợt cao điểm 60 ngày đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, Công an xã A Lưới 3 tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển lâm sản không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 45 ngày 28/10/2026, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Thái Sơn, xã A Lưới 3), Công an xã A Lưới 3 phát hiện xe ô tô mang BS: 75H-009.22 do Hoàng Xuân Ngọ (SN 1991) điều khiển chở Nguyễn Văn Tuấn (SN 1965, cùng trú xã A Lưới 3) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên xe có 6 phách gỗ thuộc nhóm VI. Ông Ngọ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ này. Ngọ đã có 1 tiền sự về hành vi “Vận chuyển lâm sản trái pháp luật”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế khởi tố, bắt giữ Hoàng Xuân Ngọ.

Đến ngày 17/11/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Xuân Ngọ về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Vào lúc 21 giờ ngày 18/11/2026, tại đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc thôn Phú Vinh, xã A Lưới 3), Công an xã A Lưới 3 phát hiện xe ba gác không gắn biển kiểm số do A Viết Vin (SN 1999, trú thôn Hồng Thái, xã A Lưới 3) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên thùng xe có 5 khúc gỗ tròn (khoảng 0,5m3), dài trung bình 2,4m, đường kính trung bình 25cm. A Viết Vin không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ này.

Công an xã A Lưới 3 lập biên bản, tạm giữ phương tiện và toàn bộ số gỗ để tiếp tục xác minh, xử lý.

Đối tượng A Viết Vin cùng phương tiện, tang vật.