Khởi tố đối tượng vận chuyển 27.000 bao thuốc lá nhập lậu

Đối tượng Đặng Xuân Triều cùng tang vật vụ án - Ảnh: Q.V

Trước đó, vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 5/11, tại Km2 đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tiến hành đón dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29E-604.22 do Đặng Xuân Triều điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu dừng xe, Triều không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, đến 23 giờ 49 phút cùng ngày, tổ công tác đã dừng được phương tiện tại Km683 Quốc lộ 1.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, trị giá ước tính trên 500 triệu đồng. Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để lấy tiền công.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.