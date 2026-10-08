Khởi tố đối tượng vận chuyển 200 bình khí N2O

Cơ quan Công an tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lạc A Chương. Ảnh: CAQN

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lạc A Chương (SN 1987, trú tại thôn Nà Pò, xã Hoành Mô, TP Quảng Ninh) về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”. Vụ việc do Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phát hiện, bàn giao.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 5/7/2026, tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Nà Pò, cách Quốc lộ 18C khoảng 300m về phía nội địa, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô kiểm tra ô tô biển kiểm soát 14K-222.96 do Chương điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 50 bao tải, mỗi bao chứa 4 bình khí N2O, thường gọi là “khí cười”, tổng cộng 200 bình. Tại thời điểm kiểm tra, Chương không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng này.

Chương khai nhận chở thuê số bình khí trên cho một người phụ nữ không rõ họ tên, địa chỉ, từ thôn Nà Pò đến xã Tiên Yên, TP Quảng Ninh, với tiền công 3 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ tuần tra yêu cầu Chương đưa phương tiện cùng toàn bộ số hàng về Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để xác minh, làm rõ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.