Khởi tố đối tượng Tôn Bằng về hành vi xâm phạm nhãn hiệu 'Hằng Du Mục'

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp," liên quan đến việc kinh doanh táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được chủ sở hữu cho phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hằng Du Mục.

Ông Hảo giao nhãn hiệu cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng (tiktoker Hằng Du Mục) kinh doanh thông qua nền tảng TikTok.

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Sau khi ly hôn, Sun Yupeng thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu "Hằng Du Mục" khi chưa được ông Nguyễn Công Hảo chấp thuận.

Quá trình điều tra xác định, Sun Yupeng biết nhãn hiệu "Hằng Du Mục" thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Hảo, không được tự ý chuyển giao, chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi được cho phép.

Khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn - nơi Sun Yupeng làm người đại diện theo pháp luật, cơ quan Công an phát hiện 28.794kg táo đỏ mang nhãn hiệu "Hằng Du Mục," xuất xứ Trung Quốc. Số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật./.