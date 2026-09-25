Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người trốn sang Campuchia

Ngày 25.9, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Danh tính đối tượng được xác định là Bàn Văn Diên (SN 2005) trú tại thôn Tát Khao, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 11.2024 - 1.2025, Bàn Văn Diên đã 3 lần tổ chức đưa 3 công dân Việt Nam trốn sang Campuchia để lao động.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Đối tượng Bàn Văn Diên bị khởi tố về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Cũng theo ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang, thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị lôi kéo, rủ rê sang nước ngoài làm việc qua các kênh không chính thống vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm có thu nhập cao, một số đối tượng đưa ra lời quảng cáo về "việc nhẹ, lương cao", thủ tục nhanh chóng, không cần nhiều giấy tờ để dụ dỗ người dân.

Việc trốn ra nước ngoài để lao động có thể khiến công dân rơi vào tình trạng bị lừa đảo, cưỡng bức lao động, bóc lột sức lao động, hạn chế tự do đi lại hoặc bị ép buộc tham gia hoạt động vi phạm pháp luật.

Khi xảy ra sự việc, người trốn ra nước ngoài để lao động thường gặp khó khăn trong việc liên hệ với gia đình, cơ quan chức năng và tiếp cận các biện pháp bảo hộ cần thiết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội hoặc qua người quen giới thiệu, tránh thực hiện thủ tục đi nước ngoài qua các kênh không chính thống.

Người dân chỉ nên thực hiện thủ tục đi lao động, học tập hoặc định cư ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

Khi phát hiện dấu hiệu tuyển dụng, môi giới hoặc tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.