Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
Ngày 16-11, Thượng tá Trần Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Phố (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết: Tại khu vực gần biên giới thuộc xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh), đơn vị chủ trì, phối hợp với lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Trần Văn Sang (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe gắn máy có hành vi đưa Nguyễn Văn Được (sinh năm 1982, trú tại TP Hồ Chí Minh) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Qua đấu tranh, Trần Văn Sang khai được Nguyễn Văn Được thuê chở từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) đến bến xe Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh với tiền công 1,8 triệu đồng.
Đồn Biên phòng Bến Phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/khoi-to-doi-tuong-to-chuc-cho-nguoi-khac-nhap-canh-trai-phep-1064891