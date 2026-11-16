Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Cán bộ Đồn Biên phòng Bến Phố lấy lời khai đối tượng Trần Văn Sang. Ảnh: ĐINH QUÂN

Qua đấu tranh, Trần Văn Sang khai được Nguyễn Văn Được thuê chở từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) đến bến xe Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh với tiền công 1,8 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Bến Phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.