Khởi tố đối tượng thực hiện 3 vụ dâm ô với trẻ em ở Quảng Ninh

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 3/11/2026, Thành điều khiển xe máy đi vào một ngõ nhỏ thuộc khu Bí Trung, phường Yên Tử. Tại đây, phát hiện 2 nữ sinh đang đi bộ, Thành dừng xe, giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi thực hiện hành vi dâm ô đối với em L.T.M. (sinh năm 2012).

Trước tình huống nguy hiểm, em M. đã bình tĩnh túm áo giữ đối tượng, đồng thời hô hoán để người dân xung quanh đến hỗ trợ, khống chế Thành cùng phương tiện và thông báo cho Công an phường Yên Tử.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an phường Yên Tử xác định Thành còn thực hiện 2 vụ dâm ô khác trên địa bàn. Các nạn nhân là em P.T.T.C. (sinh năm 2013), trong vụ việc xảy ra vào tháng 9/2025 và em P.N.L. (sinh năm 2013), trong vụ việc ngày 29/10/2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Bùi Ngọc Thành về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, bình tĩnh xử lý tình huống của em L.T.M., Công an phường Yên Tử đã biểu dương hành động kịp thời của em, góp phần ngăn chặn hành vi xâm hại và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Từ vụ việc trên, Công an phường Yên Tử khuyến cáo các gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em; nhắc nhở trẻ hạn chế đi một mình tại những khu vực vắng vẻ, cảnh giác với người lạ. Khi gặp tình huống nguy hiểm, trẻ cần tìm cách thoát khỏi sự khống chế, hô hoán nhờ người xung quanh hỗ trợ và thông báo ngay cho cơ quan Công an.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cơ sở cần tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường vắng, khu vực xa khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em.