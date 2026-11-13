Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật đã gửi đơn tố giác Nguyễn Tiến Đức có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 274 triệu đồng của doanh nghiệp. Số tiền này được Đức sử dụng hết vào mục đích cá nhân và đến nay chưa hoàn trả cho công ty.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đức.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc và ra các quyết định tố tụng theo quy định pháp luật.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức

Hiện, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đức để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.