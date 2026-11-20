Ngày 20/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường, Công an xã Đào Xá phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực tập kết chất thải trên địa bàn.

Số chất thải được đối tượng tập kết, chờ đưa đi san lấp mặt bằng. Ảnh: Hồng Minh

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Phan Quang Tuyến thu mua phế liệu sắt, trong đó có mạt sắt, sau đó đưa về sàng lọc, tách lấy mạt nhôm có giá trị. Phần còn lại là tạp chất, chất thải phát sinh trong quá trình sơ chế không được xử lý theo quy định mà được thu gom, vận chuyển đến tập kết tại một khu đất trống thuộc trang trại gia đình.

Đáng chú ý, thay vì chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý, Tuyến dự định lợi dụng hoạt động san lấp mặt bằng để đưa số chất thải này xuống lấp nền, qua đó tránh phải chi trả chi phí xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, Tuyến khai nhận toàn bộ xỉ nhôm được thu gom từ Nhà máy Nhôm Việt Pháp (Khu công nghiệp Trung Hà), sau đó chuyển cho một người quen ở Hưng Yên lọc lấy mạt nhôm. Phần chất thải còn lại được đưa về tập kết, dự kiến sử dụng làm vật liệu san lấp khi Khu công nghiệp Trung Hà mở rộng giai đoạn 2.

Đối tượng Phan Quang Tuyến (trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Hồng Minh

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2025 đến nay, số lượng chất thải công nghiệp được Tuyến thu gom, tập kết đã lên tới hơn 300 tấn. Số chất thải này được để tại khu đất trống, chờ đưa đi san lấp trái phép.

Ngày 6/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Đào Xá đã tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Quang Tuyến về tội Gây ô nhiễm môi trường, theo khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thu mua, sơ chế phế liệu. Theo quy định, chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải được thu gom, phân loại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Việc lợi dụng hoạt động san lấp mặt bằng để chôn lấp, đổ thải trái phép không chỉ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường mà còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.