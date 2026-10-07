Khởi tố đối tượng tàng trữ hơn 6,1 tấn pháo hoa nổ

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thanh Tuyền (sinh năm 1979, trú xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hoà công bố quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thanh Tuyền.

Trước đó, vào ngày 3-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Bắc Cam Ranh tiến hành kiểm tra căn nhà nơi Nguyễn Thanh Tuyền ở tại Tổ dân phố Hòa Do Nam. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong nhà kho và trong phòng ngủ có chứa nhiều thùng carton và bao tải ni lông, bên trong là các hộp pháo hoa nổ, với tổng khối lượng hơn 6,1 tấn.

Tang vật bị lực lượng Công an thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tuyền.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thanh Tuyền đã bỏ trốn về tỉnh Lâm Đồng và bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ theo quyết định truy nã vì một tội danh khác.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra làm rõ đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ có liên quan.