Khởi tố đối tượng tàng trữ hơn 4.100 bao thuốc lá nhập lậu
Ngày 11/11, Công an phường Hương An, TP Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nam (SN 1978, trú tại đường Lý Nam Đế, phường Hương An) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.
Trước đó, vào khoảng 18h40 ngày 2/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an phường Hương An phát hiện Nam điều khiển xe mô tô, phía sau chở 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong các thùng carton có 1.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá trên.
Tiếp tục kiểm tra, khám xét nơi ở của Nam, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ thêm 2.620 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.
Như vậy, tổng số tang vật lực lượng chức năng thu giữ là 4.120 bao thuốc lá nhập lậu.
Làm việc với cơ quan Công an, Trần Văn Nam khai nhận đã mua số thuốc lá trên từ những người đi xe khách không rõ nhân thân, lai lịch, sau đó mang về nhà cất giấu. Nam dự định bán lại cho các quán tạp hóa trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán năm 2027 để kiếm lời.
Hiện, Công an phường Hương An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoi-to-doi-tuong-tang-tru-hon-4-100-bao-thuoc-la-nhap-lau-547254.html