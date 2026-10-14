Khởi tố đối tượng tàng trữ 40kg vảy tê tê

Trước đó, ngày 25/6/2026, tại phường Võ Cường, lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh phát hiện Đỗ Văn Cường đang bê 02 thùng xốp chứa 40kg vảy tê tê lên xe mô tô. Làm việc với cơ quan chức năng, Cường khai nhận đã mua toàn bộ số vảy tê tê trên của Hoàng Nghĩa Nhân (sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, tháng 9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Cường về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm Hoàng Nghĩa Nhân. Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp truy tìm và thông báo khi phát hiện người này.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.