Khởi tố đối tượng tấn công bố đẻ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Quảng Ninh, vừa qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú tại khu phố Hà An 1, phường Hà An, Tp.Quảng Ninh) về tội Giết người.

Bị can Ngô Văn Hùng. Ảnh: Công an Tp.Quảng Ninh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/8, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt với bố đẻ là ông Ngô Văn Nghĩa (SN 1965, cùng trú tại khu phố Hà An 1), Hùng điều khiển xe mô tô đến nhà ông Nghĩa để giải quyết mâu thuẫn.

Khi thấy ông Nghĩa đang ở khu vực bếp, Hùng tiến lại nói chuyện rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu ông Nghĩa. Sau đó, trong lúc hai bên giằng co, Hùng nhìn thấy một con dao tại khu vực bếp, lấy dao và nhiều lần tấn công về phía ông Nghĩa. Ông Nghĩa đưa tay lên chống đỡ nên bị thương ở vùng tay, vai. Khi ông Nghĩa bỏ chạy, Hùng tiếp tục đuổi theo gây thương tích. Ông Nghĩa sau đó chạy ra ngoài kêu cứu.

Sau khi gây án, Hùng vứt con dao dưới gầm ghế tại phòng khách rồi điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Ngày 29/8, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, Ngô Văn Hùng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.