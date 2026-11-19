Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh (SN 1995), trú tại tỉnh Tuyên Quang, về hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ.

Lực lượng Công an thi hành quyết định khởi đối tượng Ma Tuấn Linh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, qua công tác trinh sát, xác minh, PC03 Công an tỉnh Sơn La phát hiện Ma Tuấn Linh có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh về hành vi sản xuất, kinh doanh 273 chiếc két sắt giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá 271 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua xác minh với doanh nghiệp sở hữu thương hiệu, cơ quan chức năng xác định đơn vị này chưa từng sản xuất mặt hàng két sắt.

Điều này đồng nghĩa toàn bộ số két sắt do đối tượng sản xuất, đưa ra thị trường đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.