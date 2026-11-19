Ngày 19.11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ.

Danh tính đối tượng bị khởi tố là Ma Tuấn Linh, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng tại cơ sở kinh doanh

Theo điều tra, đối tượng có hành vi sản xuất và kinh doanh 273 chiếc két sắt giả nhãn hiệu Việt Tiệp, với tổng trị giá 271,66 triệu đồng.

Qua quá trình làm việc với Công ty CP Khóa Việt Tiệp, đơn vị sở hữu thương hiệu “Két Việt Tiệp”, công ty này xác nhận chưa từng sản xuất mặt hàng két sắt.

Do đó, toàn bộ các sản phẩm két sắt mang nhãn hiệu Việt Tiệp đang lưu thông trên thị trường đều là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng được khuyến cáo cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ và lựa chọn sản phẩm uy tín, không tiếp tay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Trước đó, như Văn Hoá thông tin, tại xã Mường Chanh (Sơn La) cũng phát hiện tình trạng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại 2 cơ sở kinh doanh và thu giữ 38 chiếc két sắt gắn nhãn hiệu Việt Tiệp.

Thời điểm kiểm tra, hai chủ cơ sở trên chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp liên quan đến số két sắt trên.