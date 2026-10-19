Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 200 kg cà phê bột giả

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, ngày 3-10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng (phường Hội Phú).

Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh cà phê bột mang nhãn hiệu T.T. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn.

Qua giám định, cơ quan chức chức năng xác định toàn bộ 202kg cà phê bột thành phẩm trên là hàng giả.

Số cà phê bột giả bị tạm giữ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai