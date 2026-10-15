Khởi tố đối tượng sản xuất hàng chục tấn phân bón giả

Lực lượng chức năng làm việc với Hứa Văn Chọn (áo đen). Ảnh:CA

Ngày 15/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Văn Chọn (SN 1980, ngụ Ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, theo quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Hứa Văn Chọn đang chỉ đạo 2 nhân viên tổ chức sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (địa chỉ Ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau).

Làm việc với cơ quan Công an, Hứa Văn Chọn khai nhận là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (do Thái Thị Đào, vợ của Chọn, làm người đại diện pháp luật) và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ (do Hứa Văn Đời, con ruột của Chọn, làm người đại diện pháp luật).

Cả hai công ty đều không đủ điều kiện và chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất phân bón nhưng vẫn tổ chức sản xuất phân bón từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng sau đó thiết kế bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu phân bón nổi tiếng để bán ra thị trường.

Kho chứa hàng thành phẩm và nguyên liệu sản xuất, phân bón giả tại công ty của Hứa Văn Chọn. Ảnh:CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 107 bao phân bón với tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu với tổng trọng lượng hơn 81 tấn; 13.653 vỏ bao bì các loại in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, thu giữ 191 bao phân bón giả.

Qua điều tra, xác định Hứa Văn Chọn đã hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay; số lượng phân bón giả bán ra thị trường rất lớn và thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng trong 10 ngày trước khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang (từ ngày 28/9 đến ngày 7/10/2026), Chọn đã sản xuất và bán ra thị trường 1.051 bao phân bón, với tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý.