Khởi tố đối tượng sản xuất hàng chục tấn phân bón giả

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Văn Chọn để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 8/10, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Chọn đang chỉ đạo hai nhân viên sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa, nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu, thuộc ấp 12, xã Phong Hiệp.

Lực lượng chức năng làm việc với Hứa Văn Chọn (áo đen).

Làm việc với cơ quan Công an, Chọn khai nhận trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ. Hai doanh nghiệp này lần lượt do Thái Thị Đào (vợ Chọn) và Hứa Văn Đời (con ruột Chọn) đứng tên đại diện theo pháp luật.

Theo thông tin điều tra ban đầu, cả hai công ty chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất phân bón nhưng vẫn tổ chức sản xuất từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Các sản phẩm sau đó được đóng gói, sử dụng bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu phân bón nổi tiếng để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 107 bao phân bón thành phẩm, tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn, đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu, trọng lượng hơn 81 tấn và 13.653 vỏ bao bì in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau.

Tiến hành khám xét khẩn cấp các đại lý mua bán phân bón của Chọn, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 191 bao phân bón giả.

Kho chứa hàng thành phẩm và nguyên liệu sản xuất phân bón giả tại công ty của Hứa Văn Chọn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Chọn đã tổ chức sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay, với số lượng lớn và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong 10 ngày, từ ngày 28/9 đến 7/10/2026, đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường 1.051 bao phân bón, tương đương 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ việc và vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.