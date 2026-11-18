Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đàm Hải Hoàng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, từ tháng 2/2025, Hoàng sử dụng một điện thoại di động lập và quản lý 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 Fanpage, trong đó có các trang mang tên “Cấm Xóa Bài”, “Thằng Rách Việc”...

Để che giấu danh tính, Hoàng sử dụng nhiều tài khoản và Fanpage khác nhau, đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật về cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố. Những bài viết này được sử dụng nhằm thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác, đồng thời lợi dụng tâm lý lo sợ bị ảnh hưởng danh dự, uy tín của người bị đăng bài để yêu cầu chuyển tiền, gỡ bài, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động kinh doanh. Một số người đã chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu xác định hơn 100 triệu đồng.

Sau khi Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc, nhiều người bị hại và người có liên quan đã đến cơ quan công an trình báo, gửi đơn tố giác. Trong đó, có chủ các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ bị đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh; có cá nhân bị đăng trái phép hình ảnh đời tư, hình ảnh cắt ghép kèm lời lẽ xúc phạm, làm nhục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, tinh thần và cuộc sống gia đình. Nhiều bài viết thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận mang tính giễu cợt, miệt thị, khiến thông tin lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ số tiền Hoàng đã nhận, xác định đầy đủ các bị hại; đồng thời làm rõ vai trò của những người cho Hoàng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền và xem xét dấu hiệu của các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến các tài khoản, Fanpage, hội nhóm nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng.

Đầu mối tiếp nhận thông tin là Thượng tá Hoàng Kim Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, số điện thoại 0904.127.567; địa chỉ số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân, chủ cơ sở kinh doanh không chuyển tiền, tài sản cho các tài khoản, trang mạng để được gỡ bài hoặc tránh bị đăng bài; cảnh giác với những đối tượng tự giới thiệu có khả năng “gỡ bài”, “xử lý khủng hoảng truyền thông”.

Khi bị đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc bị yêu cầu chuyển tiền, người dân cần lưu giữ bài viết, đường dẫn, tin nhắn, chứng từ giao dịch và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết theo quy định.