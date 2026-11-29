Ngày 29/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn (SN 2003, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội “Làm nhục người khác”.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Toàn.

Theo tài liệu xác minh, trong tháng 6 và tháng 7/2026, Nguyễn Văn Toàn đã sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT để tạo hình ảnh giả mạo chị T. (là hàng xóm của gia đình Toàn) có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông không có thật.

Sau khi tạo được hình ảnh, Toàn sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Hưng” đăng tải 6 bài viết kèm hình ảnh giả mạo, với nội dung bịa đặt chị T. có quan hệ bất chính.

Để thu hút sự chú ý và tăng mức độ lan truyền, Toàn còn gắn thẻ tài khoản Facebook của vợ chồng chị T. cùng nhiều tài khoản khác vào các bài viết.

Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận nguyên nhân thực hiện hành vi xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa mẹ mình và gia đình chị T. kéo dài từ năm 2025.

Toàn sử dụng ChatGPT để tạo hình ảnh giả mạo chị T.

Do bức xúc, Toàn đã tạo dựng hình ảnh giả mạo và đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị T.

Hành vi của Toàn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nạn nhân và gia đình, làm xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt thường ngày, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi.