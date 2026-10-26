Khởi tố đối tượng nổ súng gây rối TTCC do mâu thuẫn gia đình

Trước đó, vào sáng ngày 18-10, tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc gây rối trật tự công cộng, có đối tượng sử dụng vật giống súng, Công an phường An Khê đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin và xử lý vụ việc.

Đối tượng Trương Phước Vĩnh Lễ.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Trương Phước Vĩnh Lễ có liên quan đến vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, sau khi xảy ra cãi vã vào sáng cùng ngày, Lễ đã sử dụng một khẩu súng bắn đạn cao su, lên đạn và bắn 01 phát lên trần nhà, sau đó cất giấu khẩu súng trong phòng vệ sinh.

Khẩu súng cùng 6 viên đạn được Cơ quan Công an thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 01 khẩu súng bằng kim loại cùng 6 viên đạn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Phước Vĩnh Lễ về tội Gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an phường An Khê đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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