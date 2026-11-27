Ngụy trang tinh vi vũ khí quân dụng trong hành lý nhập cảnh

Theo kết luận điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 18/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh). Lực lượng Biên phòng và các đơn vị chức năng kiểm tra hành lý qua máy soi chiếu, phát hiện nghi vấn trong valy màu đen của Sarah Therese Day (trú tại bang New South Wales, Australia).

Đối tượng Sarah Therese cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Kiểm tra trực tiếp, tổ công tác thu giữ một hộp bánh hiệu EURO CAKE cất giấu 3 khẩu súng ngắn dạng ổ quay (2 khẩu hiệu Smith & Wesson, 1 khẩu hiệu Ruger SP101) cùng 17 viên đạn.

Theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận toàn bộ 3 khẩu súng và 17 viên đạn trên đều là vũ khí quân dụng.

Vận chuyển thuê xuyên quốc gia để lấy tiền công 10.000 đô la Úc

Quá trình điều tra xác định, tháng 9/2026, bị can Sarah Therese Day quen tài khoản “DoctorZ” qua ứng dụng Threema và nhận lời vận chuyển thuê số vũ khí trên từ Lào về Việt Nam với giá 10.000 đô la Úc.

Lực lượng chức năng tống đạt các Quyết định tố tụng đối với bị can Sarah Therese Day.

Ngày 10/11, đối tượng bay từ Australia quá cảnh qua Thái Lan sang Lào. Tối 16/11, tại bến xe Miền Nam (Thủ đô Viêng-chăn, Lào), bị can nhận ba lô chứa súng, đạn từ hai người đàn ông lạ mặt. Sau đó ngụy trang vào hộp bánh giấu trong valy để nhập cảnh vào Việt Nam thì bị bắt quả tang.

Ngày 24/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý theo thẩm quyền.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu, chứng cứ, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Sarah Therese Day với thời hạn 3 tháng 21 ngày để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.