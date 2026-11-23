Đối tượng Jheng Ren-Jie được đưa ra vị trí khi bị bắt giữ để cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định. Ảnh: Lê Khoa

Theo diễn biến vụ việc, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 18/11, tại khu vực cột mốc 173/3 thuộc địa phận ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Phước Chỉ chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng mật phục, phát hiện, bắt giữ đối tượng lạ mặt đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra, khám xét tại chỗ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong ba lô màu đen đối tượng mang theo có chứa 6 túi nilon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng và tang vật được di lý về Đồn Biên phòng Phước Chỉ để làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Jheng Ren-Jie (sinh ngày 20/01/2000, quốc tịch Đài Loan). Đối tượng Jheng Ren-Jie cũng khai nhận 6 túi nilon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy, trọng lượng khoảng 2kg, vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Mẫu vật trong 6 gói nilon thu giữ của đối tượng Jheng Ren-Jie là chất ma túy, loại Ketamine, có khối lượng 1.992,1269g (gần 2kg).

Đối tượng Jheng Ren-Jie khai nhận hành vi phạm tội tại Đồn Biên phòng Phước Chỉ. Ảnh: Lê Khoa

Trên cơ sở kết luận giám định chất ma túy và kết quả điều tra, ngày 23/11, Đồn Biên phòng Phước Chỉ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Jheng Ren-Jie về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy" xảy ra ngày 18/11/2026 tại ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục ban đầu bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04), Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.