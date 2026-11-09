Khởi tố đối tượng múc trộm cát tại khu vực Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, bị can là Nguyễn Thành Quanh (35 tuổi, trú thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa). Người này bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can Nguyễn Thanh Quanh. (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 24/9, trong quá trình tuần tra tại khu vực đang giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, thuộc thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Phước Dinh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành Quanh đang sử dụng máy đào bánh xích hiệu Komatsu để khai thác cát trái phép.

Tại hiện trường, nhiều khối cát đã được múc lên xe tải ben biển kiểm soát 85C-058… để vận chuyển đi nơi khác phục vụ mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 27/10/2025, Nguyễn Thành Quanh từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản; không lợi dụng quá trình triển khai Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép. Khi phát hiện vi phạm hoặc hành vi gây ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý.