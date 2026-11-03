Khởi tố đối tượng múc đất dưới lòng kênh mang đi bán

Trước đó, ngày 24/01/2026, Công an xã Hòn Đất phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra tại khu vực kênh Đất Đỏ, thuộc tổ 10, ấp Hòa Tiến, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, phát hiện một số đối tượng đang thực hiện hành vi múc đất dưới lòng kênh lên ghe sắt để vận chuyển đi tiêu thụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bị can Lê Thanh Phong (áo thun xanh)

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Lực lượng Công an đã tạm giữ 01 phà sắt chở 01 máy đào đất, 01 xà lan sắt cùng khoảng 40 m³ đất để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Kết quả giám định xác định mẫu đất thu giữ là đất sét làm gạch, ngói, thuộc nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (khoáng sản nhóm III).

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định Lê Thanh Phong là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản (đất) trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, trước đó Phong đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này